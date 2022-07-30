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Beyaz mayosuyla Instagram'da poz verdi... Eda Taşpınar, Mikonos müdavimi! - Magazin Haberleri

Mikonos müdavimi: Eda Taşpınar!

Mikonos Adası'ndaki tatilini sürdüren sosyetik güzel Eda Taşpınar, beyaz mayosuyla verdiği yeni pozları yayınladı

30.07.2022 - 17:12 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Eda Taşpınar (42), adını sır gibi sakladığı yeni sevgilisiyle birlikte tatil yapmaya devam ediyor. Müdavimi olduğu Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda keyifli vakit geçiren Taşpınar'dan yeni fotoğraf geldi.

  • Sosyetik güzel, beyaz mayosu, aynı renk kimonosu ve mavi kemeri ile objektif karşısına geçti. Sıcak havanın ve denizin tadını çıkaran Eda Taşpınar, bu kareyi de Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

  • Televizyon ve müzik dünyasının yıldızları, yaz aylarının gelmesiyle birlikte soluğu tatilde aldı. Ünlü isimler, renkli pozlarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

  • NURGÜL YEŞİLÇAY

    Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay ile birlikte Marmaris'te deniz, kum ve güneşin tadını çıkarıyor. Kavurucu sıcaktan bunalan Yeşilçay, bikinisiyle objektif karşısına geçti. Uzandığı anları Instagram'dan paylaşan ve yüzünü de havluyla kapatan Nurgül Yeşilçay, gönderisine, "Çok sıcak!" notunu düştü.

  • EBRU ŞAHİN 

    Kuzey Makedonya'da basketbolcu Cedi Osman ile nikah masasına oturan oyuncu Ebru Şahin de bikinisiyle objektif karşısına geçti.

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