Eda Taşpınar'ın panik anları

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Eda Taşpınar, geçtiğimiz akşam Bebek'teki bir otelin çıkışında görüntülendi.

Gazetecileri fark eden Taşpınar, panik oldu. Otomobilini kapıya sıfır yanaştırıp, hızlıca maskesini takan sosyetik güzel, basın mensuplarının kendisini takip etmesini istemediği için kuralları hiçe sayarak kırmızı ışıkta geçti.