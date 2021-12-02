Sessiz Eda!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Eda Taşpınar, geçtiğimiz gün Bebek'teki bir eczaneden çıkarken görüntülendi. Taşpınar, basın mensuplarının Yunanistanlı sevgilisiyle ilgili soruları karşısında sessiz kaldı.

41 yaşındaki sosyetik güzel, daha sonra koşar adımlarla otomobiline doğru ilerleyip, oradan ayrıldı.