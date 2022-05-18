Bodrum'a gitmeme sebebini açıkladı

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Eda Taşpınar, geçtiğimiz gün Nişantaşı'ndaki bir eczaneden çıkarken objektiflere yansıdı.

Uzun yıllardır yaz aylarını geçirdiği Bodrum'a bir süredir gitmeyen Taşpınar, basın mensuplarının "Bodrum aşkınız bitti mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda evim var. 5 ay orada kalacağım. Bodrum aşkı asla bitmez. Ama senelerce orada da yaşadım. Dünyada yaşanacak ve görülecek çok yerler var, onları denemek lazım. O yüzden yaz aylarını Bodrum yerine başka yerlerde geçiriyorum. Pahalılığı konusunda pek bilgim yok. Çünkü uzun süredir gitmiyorum.

O SORULARA YANIT YOK!

Öte yandan geçtiğimiz günlerde adını açıklamadığı sevgilisiyle birlikte objektiflere yansıyan Eda Taşpınar, aşk hayatıyla ilgili sorular karşısında "Konuşmak istemiyorum. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.