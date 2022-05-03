TATİL 2.5 AY SÜRDÜ



Instagram paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiren Eda Taşpınar, platform tarafından müstehcen bulunduğu için kaldırılan fotoğrafı için “Evet, bazı paylaşımlarım kaldırılıyor, yapacak bir şey yok” dedi.

“Paylaşımların devamı gelecek mi?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Meksika fotoğrafları bitti, elimde başka kalmadı. Tatilimiz de çok güzel geçti. Çok uzun kaldık aslında, 2.5 ay sürdü.”