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Eda Taşpınar, yeni sevgilisiyle görüntülendi: İsmini sormayın!

Eda Taşpınar, yeni sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte 42'inci yaş gününü kutladı. Adını gizli tuttuğu sevgilisiyle yatak pozlarını Instagram’da paylaşan Taşpınar, aynı gün onunla birlikte görüntülendi

03.05.2022 - 10:19 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Eda Taşpınar, 42'nci gününü kutlamak için yeni sevgilisi ve arkadaşlarıyla Beyoğlu'ndaki bir mekanda buluştu. Yeni sevgilisiyle objektiflere yansıyan Taşpınar, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sosyetik güzel, gazetecilerin "Eda Hanım yeni yaşınız kutlu olsun." sözleri üzerine "Hepimiz yaşlanıyoruz, yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

  • TATİL 2.5 AY SÜRDÜ

    Instagram paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiren Eda Taşpınar, platform tarafından müstehcen bulunduğu için kaldırılan fotoğrafı için “Evet, bazı paylaşımlarım kaldırılıyor, yapacak bir şey yok” dedi.

    “Paylaşımların devamı gelecek mi?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Meksika fotoğrafları bitti, elimde başka kalmadı. Tatilimiz de çok güzel geçti. Çok uzun kaldık aslında, 2.5 ay sürdü.”

  • "İSMİNİ SORMAYIN"

    Taşpınar’a sevgilisinin ismi de soruldu. Bilgi vermek istemeyen sosyetik isim, “Sormayın. İstemiyor, böyle şeyleri sevmiyor. Herkes sevmek zorunda değil. Magazinde olmak tercih meselesi” diye konuştu.

  • ELİYLE YÜZÜNÜ KAPATTI

    İlerleyen saatlerde mekandan ayrılan Eda Taşpınar ve sevgilisi, birbirlerinden ayrı ayrı yürümesi dikkat çekti.

    Kendilerini bekleyen otomobilin arka koltuğuna sevgilisi, ön koltuğa ise Eda Taşpınar oturdu. Aracın arka koltuğunda oturan gizemli sevgili, patlayan flaşlar karşısında eliyle yüzünü kapattı.

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