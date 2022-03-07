Eda Taşpınar'a uyarı!

Yılın büyük bir kısmını yurt dışında geçiren sosyetik güzel Eda Taşpınar, bu kez soluğu Panama'da aldı.

Tatilinden kesitleri sık sık takipçileriyle de paylaşan Taşpınar'a, yayınladığı son fotoğraf nedeniyle uyarı geldi.

Eda Taşpınar'ın şezlongda çekilen fotoğrafı pornografik bulundu ve Instagram tarafından kaldırıldı.

42 yaşındaki Taşpınar, paylaşımının kaldırılmasına "Gerçekten mi?" sözleriyle tepki gösterdi.