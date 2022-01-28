Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sosyetik güzel Eda Taşpınar (41), adını sır gibi sakladığı ve sürekli, "Arkadaşım" dediği gizemli erkek arkadaşı ile birlikte görüntülendi. İkili, yine önceki akşam Bebek'teki bir mekandaydı.