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Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'den söylentilere fotoğraflı yanıt! - Magazin haberleri

Eda Ece: Gerçek hayat!

Yaklaşık üç yıldır basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşayan ve sık sık ayrılık haberleriyle gündeme gelen Eda Ece, sevgilisiyle pozunu, "Gerçek hayat!" ifadeleriyle paylaşarak, mutluluklarını gözler önüne serdi

23.11.2021 - 08:05 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Ünlü oyuncu Eda Ece ile Anadolu Efes'te forma giyen basketbolcu Buğrahan Tuncer, 2019'un haziran ayında aşk yaşamaya başlamıştı. Çalkantılı birlikteliklerini gözlerden uzak tutmayı tercih eden çiftin yeniden ayrıldığı konuşuluyordu.

  • "GERÇEK HAYAT!"

    Daha önce, "Özel hayatımı sürekli açıklamak, 'Ayrıldım, barıştım, kavga ettim' demek istemiyorum." ifadelerini kullanan Eda Ece, sevgilisiyle paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tuncer ile asansörde ve evde objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, gönderisine, "Gerçek hayat!" notunu düştü. Böylelikle mutluluklarını gözler önüne seren Ece'nin paylaşımı takipçilerinden 509 binden fazla beğeni aldı.

  • SEVGİLİSİNİ BIRAKTI, GAZETECİLERDEN KAÇTI

    Geçtiğimiz haftalarda Yeniköy'de sevgilisiyle yürüyüş yaparken görüntülenen Eda Ece, gazetecileri fark edince paniklemiş ve Buğrahan Tuncer'i yalnız bırakarak, koşar adımlarla olduğu yerden uzaklaşmıştı.

  • "ALNIMIZDA NE YAZIYOR BİLMİYORUM"

    Ünlü oyuncu, Buğrahan Tuncer ile evlilik planları olup, olmadığı sorularına, "Aileme bağlı ve aile kurmayı isteyen bir insanım. Böyle şeyler kısmet. Evlenmek ve çocuk yapmak isteyen biriyim. Buğra ile mi kısmet olur, alnımızda ne yazıyor onu bilmiyorum. Şu an için bir hazırlık yok." şeklinde yanıt vermişti.

  • "ÇOCUK YAPMAK İSTEYEN BİRİYİM"

    Kalabalık aileyi sevdiğini ifade eden Eda Ece, "Kaç çocuk istersiniz?" sorusunu, "Allah nasip ederse iki-üç çocuk isterim." şeklinde cevaplamıştı.

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