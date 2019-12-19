"UTANMAZ BİR ÇOCUKTUM"

Öte yandan oyuncu, geçtiğimiz günlerde ise şu açıklamaları yapmıştı:



Küçükken çok utangaç bir çocuk değildim. O yüzden hocalarım bana bir rolü vermekten çekinmezdi. Hep başrol, hep sahne önü... Utanma, arlanma olmayan bir çocuktum. Direkt çıkıp oynuyordum. Tam tersine, yaşım büyüdükçe biraz sansürlü olmaya başladım. Yeni yeni onlardan sıyrılıyorum. İçimden ne gelirse yapıyorum artık.