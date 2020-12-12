Eda Ece'den 'kürk' açıklaması

Lütfen desteğinizi esirgemeyin. Bağışta bulunan herkese desteği için şimdiden teşekkür ederim. Yetişkinlerin ve çocukların, kanser tedavisi görürken bir de kısıtlı imkanlarla boğuşmasına yüreğimiz el vermiyor. Bana kampanyaya desteğinizden daha güzel bir doğum günü hediyesi olamaz.

Gönlünüzden gelen neyse o, az ya da çok. Bunun ne kadar olduğuyla hiçbir ilgisi yok. Benimle beraber kanser tedavisi görenleri mutlu etmek isterseniz çok sevinirim. 'İyi ki doğdun' der annem ama benim doğmam değil, önemli olan; bu hayatta birbirimize destek olmak.