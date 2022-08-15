Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Eda Ece'den 'Buğrahan Tuncer' paylaşımı: Üç yıl geçmiş... - Magazin haberleri

Eda Ece: Üç yıl geçmiş...

Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile birlikteliklerinin yıl dönümünü kutladı. Birlikte çekilen eski fotoğraflarını Instagram'dan paylaşan ünlü oyuncu, "Üç yıl geçmiş, hello (merhaba) dört..." dedi

15.08.2022 - 12:01 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Son dönemin popüler oyuncularından Eda Ece ile Anadolu Efes'te forma giyen basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer, üç ay önce ilişkilerine yeni bir şans verme kararı almıştı.

  • "ÜÇ YIL GEÇMİŞ..."

    Barışma sonrası İtalya'nın ardından soluğu Marmaris'te alan çift, tatillerini sonlandırdı. İstanbul'a dönen ikiliden Eda, sevgilisiyle birlikteliklerinin yıl dönümünü kutladı.

    Sosyal medyadan birlikte çekilen fotoğraflarını yayınlayan ünlü oyuncu, gönderisine, "Üç yıl geçmiş, hello (merhaba) dört..." notunu düştü. Takipçileri Eda Ece'nin paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu.

  • "ANNEM GİBİ SÜREKLİ EVLİLİK SORUYORSUNUZ"

    Geçtiğimiz hafta gazetecilerin "evlilik" soruları karşısında esprili bir açıklamada bulunan Eda Ece, "Annem gibi sürekli evlilik soruyorsunuz." şeklinde konuşmuştu.

  • "NE ARA GAZA GELİRSEK O ARA EVLENİRİZ"

    Ece, "Evlilik için bile vakit lazım. Bu işler kısmet. Ne ara gaza gelirsek o ara evleniriz. O da yoğun, ben de..." demişti.

  • "DİZİLERDE 9 KERE EVLENDİM"

    Muhabirlerin, "Hayalini kurduğunuz bir düğün veya gelinlik var mı?" sorusunu da yanıtlayan Eda Ece, "Dizilerde 9 kere evlendim. her türlü gelinliği giyindim. Dizide çocuğum bile oldu. Her duyguyu tattım yani." ifadelerini kullanmıştı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.