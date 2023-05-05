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Ed Sheeran müziği bırakmak zorunda kalmadı - Magazin haberleri

Ed Sheeran müziği bırakmak zorunda kalmadı

Martin Gaye'in 'Let’s Get In On' şarkısını çalmakla suçlanan Ed Sheeran, iddiaları reddetmiş ve davayı kaybederse müziği bırakacağını söylemişti. Sheeran, davada suçsuz bulundu

Giriş: 05.05.2023 - 11:59 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Müzik listelerinde uzun süre zirveden düşmeyen 'Shape of You' şarkısını kopyaladığı iddia edilen ve açılan telif davasını kazanan İngiliz şarkıcı Ed Sheeran (32), bir başka çalıntı söylentisiyle gündeme gelmişti.

  • 2014'te büyük bir başarı yakalayan 'Thinking Out Loud' şarkısının Martin Gaye’in 1973 tarihli "Let’s Get In On" şarkısından kopyaladığı öne sürülen Ed Sheeran, mahkemeye çıkmış ve kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetmişti.

  • SUÇSUZ BULUNDU

    Şarkısının çalıntı olduğu iddiasıyla açılan davada karar çıktı. Grammy ödüllü şarkıcı Ed Sheeran, davada suçsuz bulundu.

  • "DAVAYI KAYBEDERSEM MÜZİĞİ BIRAKIRIM" DEMİŞTİ

    Öte yandan geçtiğimiz günlerde paçranın kendisine ait olduğunu iddia eden Ed Sheeran, hakkındaki suçlamaların gerçek olması durumunda müziği bırakacağını açıklamıştı.

    Konuyla ilgili konuşan ünlü şarkıcı, "Eğer olur da davayı kaybedersem ben artık tamamım, işim bitti" demişti.

    Davayı kaybetmesi halinde müzisyenliği bırakacağını sözlerine ekleyen Ed Sheeran, "Tüm hayatımı bir sanatçı ve söz yazarı olmaya adadım ancak bunun biri tarafından küçümsenmesini gerçekten aşağılayıcı buluyorum" ifadelerini kullanmıştı.

    Fotoğraflar: AP, AA

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