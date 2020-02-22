Bugün eczaneler açık mı? (22 Şubat 2020)

Birçok vatandaş, hafta sonu tatili nedeniyle bugün (22 Şubat 2020) eczanelerin açık olup olmadığını araştırıyor.

Bugün, cumartesi günü nedeniyle eczaneler akşam saat 19.00'a kadar açık olacak.

Yarın ise, pazar günü nedeniyle nöbetçi eczaneler dışında tüm eczanaler kapalı.

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Pazartesi eczana saat kaçta açılır, kapanır? : 08:30-19:00

Salı eczana saat kaçta açılır, kapanır? : 08:30-19:00

Çarşamba eczana saat kaçta açılır, kapanır? : 08:30-19:00

Perşembe eczana saat kaçta açılır, kapanır? : 08:30-19:00

Cuma eczana saat kaçta açılır, kapanır? : 08:30-19:00

Bu gece için aşağıdaki link üzerinden tüm illerin nöbetçi eczane listesine ulaşabilirsiniz.

NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN