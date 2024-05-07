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        Haberler Spor Voleybol Eczacıbaşı Dynavit Ferhat Akbaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Voleybol Haberleri

        Eczacıbaşı Dynavit Ferhat Akbaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

        Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit, başantrenör Ferhat Akbaş ile olan sözleşmesini 3 yıl daha uzattığını duyurdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 17:27 Güncelleme: 07.05.2024 - 17:32
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        Ferhat Akbaş, 3 yıl daha Eczacıbaşı'nda
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        Eczacıbaşı Dynavit, 2021-2022 sezonundan bu yana başantrenörlük görevini üstlenen Ferhat Akbaş’la, 3 yıl daha devam edeceğini duyurdu.

        Ferhat Akbaş, Eczacıbaşı'nda başantrenörlük görevini üstlendiği üç sezon boyunca turuncu-beyazlı takımla, 1 CEV Kupası şampiyonluğu, 1 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülüğü, 2 Türkiye Ligi ikinciliği, 1 CEV Şampiyonlar Ligi ikinciliği ve 1 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu elde etti. Genç antrenör Eczacıbaşı ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Ferhat Akbaş, “Türk voleybol tarihine damga vurmuş ve böylesine köklü bir müzeye sahip Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün, üç sezondur değerlerini taşımanın gururu yanında, bu büyük ailenin bir ferdi olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu kulübün değerlerini çok önemsiyor ve benimsiyorum. Gelecek yıllardan çok umutluyum. Birlikte büyük zaferler elde etmek için sonuna kadar çalışacağız” dedi.

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