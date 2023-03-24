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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Ecmel isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

ECMEL ADININ ANLAMI NEDİR?

Ecmel ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Ecmel adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Ecmel isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

ECMEL İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Ecmel ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Çok (daha, en, pek) güzel.

ECMEL ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Ecmel ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Ecmel adını koymak caizdir.

ECMEL İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Ecmel ismini kullanan 573 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Ecmel ismini kullanan 133 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Ecmel ismini kullanan 37 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Ecmel ismini kullanan 52 kişi bulunmaktadır.

ECMEL İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Ecmel isimli kişilerde duygusallık ön plana çıkıyor. Hayatlarının her alanında duygusal davranıyorlar. Gerek en basit gerekse en önemli olsun, tüm kararları mantıklarından çok duygularını kullanarak veriyorlar. Her ne kadar sezgileri güçlü olsa da bu yüzden zaman zaman üzülebiliyorlar. Ancak duygusallıkları sayesinde çevreleri tarafından saygı ve sevgi görüyorlar.

İş için de durum değişmiyor. Ecmel isimli bireyler, insanlara hiçbir katkısı olmayan işlerden uzak durmayı tercih ediyor. Onlar, insanlığa faydalı işleri seviyorlar.

İlişki konusunda karşı cins çok şanslı diyebiliriz. Ecmel isimli bireyler felsefelerini sevilmek ve sevmek olarak benimsemişler. Karşı taraftan sınırsız sevgi ve sadakat bekliyorlar. Bu onlara verildiğinde partnerleri için yapamayacakları hiçbir şey yok.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner