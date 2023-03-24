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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Ebru isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

EBRU ADININ ANLAMI NEDİR?

Ebru ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Ebru adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Ebru isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

EBRU İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Ebru ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Kaş. İçine konan boyalar yüzünde kalacak şekilde kitre ile hazırlanmış bir suya kapatılıp kaldırılmak suretiyle kâğıt üzerine çıkan hâre, dalga, damar vb. süslere verilen isim. Kitap ve defter kaplarında, levhalarda kullanılmak üzere bu tarzda desenli duruma getirilmiş bulut gibi hareli ve damarlı şekillerle süslenmiş kâğıt. İnce yapılı; kalınlığı az olan; düşünce, davranış bakımından incelik gösteren.

EBRU ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Ebru ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Ebru adını koymak caizdir.

EBRU İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Ebru ismini kullanan 143.825 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Ebru ismini kullanan 31.423 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Ebru ismini kullanan 10.502 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Ebru ismini kullanan 9.143 kişi bulunmaktadır.

EBRU İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Ebru adındaki kişiler özgürlükçü kişilikleri ile bilinirler. Onları bir kişiye ya da bir yere bağlamak oldukça zordur. Monoton yaşamdan nefret ederler. Oldukları ortamda ne kadar mutlu olsalar da yeni bir ortam onların her zaman ilgisini çeker. İş hayatları da bu yüzden oldukça sorunlu geçer. Kendilerini kısıtlayan bir işte çalışmayı reddederler. Özgürlükleri o kadar önemlidir ki, ona gelen ufacık bir zararda işi bırakmaya kadar bile gidebilir. Bu nedenledir ki Ebru isimli bireyler genelde kendi işlerinin patronu olmak isterler. Bu durum ilişki ve aile yaşamlarını da etkiliyor. Özgürlükçü ruhları nedeni ile onlara baskı uygulanan her ortamdan kaçıyorlar. Bu yüzden son derece dikkatli olmanızı öneriyoruz. Özellikle partnerinin adı Ebru olan erkeklere onları çok sıkmamalarını tavsiye ederiz.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner