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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Duha isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

DUHA ADININ ANLAMI NEDİR?

Duha ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Duha adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Duha isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

DUHA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Duha ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Kuşluk vakti. Sabah, öğleden önce.

DUHA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Duha ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Duha adını koymak caizdir.

DUHA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Duha ismini kullanan 1.176 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Duha ismini kullanan 224 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Duha ismini kullanan 118 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Duha ismini kullanan 32 kişi bulunmaktadır.

DUHA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Yere sağlam basan kişilikleri vardır. Güçlü olmayı severler. Gücünü nerede ve ne zaman kime karşı kullanacağını iyi bilir. Yanlış yaptıkları zaman hatasını anlamakta çok geç kalmazlar. Mükemmel olmayı ve görünmeyi severler. Baskı altında olmayı sevmezler ve baskı altındayken dahi oldukça başarılıdırlar. Sistemli, düzenli olmak onlar için çok önemlidir. Ancak bazı zamanlarda bu durum onları inatçı bir insan haline getirebilir. Zorlukları yenmeyi bilirler.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner