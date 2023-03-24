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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Dilan isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

DİLAN ADININ ANLAMI NEDİR?

Dilan ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Dilan adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Dilan isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

DİLAN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Dilan ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Gönüller ve yürekler. Gönlü ay gibi parlak, ışıklı olan.

FERİDE İSMİNİN ANLAMI

DİLAN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Dilan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Dilan adını koymak caizdir.

DİLAN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Dilan ismini kullanan 59.551 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Dilan ismini kullanan 10.541 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Dilan ismini kullanan 2.942 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Dilan ismini kullanan 2.822 kişi bulunmaktadır.

DİLAN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Dilan adında olanların liderlik vasfı vardır. Doğal bir liderdir. Kendine has görüş ve düşüncelere sahiptir. Diğer insanların etkisinde kalarak karar vermez. Sorumluluk ve görev almaktan kaçınmaz. Cesur insanlardır. Ancak bazı durumlarda cesaretlerini kontrol edip hemen karar vermemeli, esnek olabilmeli ve diğer insanların düşüncelerini de dikkate almalıdırlar.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner