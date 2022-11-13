"Haykırmamak için kendimi zor tuttum" 0:00 / 0:00

SHOW TV'de pazar akşamları yayınlanan 'Güzel Günler', ilk bölümüyle izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Gerek hikâyesi gerekse oyuncu kadrosuyla ekranlara tüm aile tarafından izlenecek bir yapım olarak geliyor. 'Güzel Günler'de 'Füsun'u canlandıran Ecem Erkek, Habertürk'e verdiği röportajda dizinin alâmeti farikasını şöyle dile getirdi: Ailecek izleyeceğimiz bir yapım. Kıkırdayalım. ‘Güzel Günler’ de o yapıda bir dizi, sıcak bir iş

Zaman; Ecem Erkek zamanı…

Ecem Erkek, bir yandan SHOW TV’nin ilk bölümüyle büyük ilgi gören ‘Güzel Günler’ ile bir büyük hayalinin gerçekleşmesinin mutluluğunu yaşarken diğer yandan yeni sinema filminin gösterime girecek olmanın gururunu yaşıyor. Yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, Osman Taşçı'nın yönettiği; sıcak, eğlenceli, neşeli bir ailenin hikâyesini anlatacak olan ‘Güzel Günler’in oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkun Can İzan, Duygu Köse yer alıyor. Pazar günleri saat 20.00’de yayınlanan ‘Güzel Günler’de ailenin arada kalanı, evin neşesi, samimiyetiyle etrafa ışık saçan, doğal halleriyle herkesin yüzünü güldürmeyi başaran 'Füsun'u canlandıran Ecem Erkek, Habertürk'e verdiği röportajda dizinin alâmeti farikasını açıkladı.

Ecem, hayırlı olsun. ‘Güzel Günler’ yayın hayatına başladı. Neler hissediyorsun?

Benim bir hayalim gerçekleşti. Selin’in (Tunç) yazdığı ve Binnur ile (Kaya) birlikte oynayacağımız bir yapımı gerçekten hayal etmiştim ve çok istemiştim. Şu an o hayalimi yaşıyorum. Selin’in bütün işlerini izlemiştim. Keza Binnur’un da öyle… Binnur’un ve Selin’in işlerini çok ahlaklı ve keyifli buluyorum. O yüzden bunun içinde olmak çalışırken bana büyük bir keyif veriyor. Çok keyifli bir hikâyenin, çok keyifli bir ailenin içindeyim. O yüzden gerçekten çok mutluyum. Büyüsünün bozulmasını hiç istemiyorum.

'Güzel Günler' ilk bölümünde izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sence bu ilginin alameti fârikası nedir?

Uzun bir süredir küresel boyutta hastalıkla boğuşuyor, kaos dolu günlerin içinde yer alıyoruz. İnsanlar yorgun, mutsuz ve yaşadıklarının şaşkınlığı içinde. ‘Güzel Günler’, yorgunluğu gidecek, umut aşılayacak bir dizi. Eğlenelim, gülelim. Ailecek izleyeceğimiz bir yapım. Kıkırdayalım. ‘Güzel Günler’ de o yapıda bir dizi, sıcak bir iş. 'Güzel Günler', ilk bölümüyle izleyicilerin ilgisine mazhar oldu. Neler hissediyorsun? İlk bölümü izlerken hissettiklerini paylaşabilir misin?

Bu benim ikinci dizim. 'Güldür Güldür'ü saymazsak 'Hayat Sırları'ndan sonra epey ara vermiştim. İzlerken çok heyecanlandım ve bir oyuncu olarak değil, izleyici olarak izlemeye çalıştım. Her şeyi unutarak, çay koyarak, abur cuburlarımı hazırlayıp bir izleyici olarak ekran karşısına geçtim. Sonuçtan çok mutluyum.

İlk bölümden izleyicilerin ilgisini görmek senin motivasyonunu ne ölçüde yükseltiyor? İlgi, sete nasıl yansıyor?

İlk bölüm olduğu için henüz bunları konuşmak için erken. Çünkü izleyicilerimizin ilgisi henüz sete yansımıyor. Sadece bir bölüm yayınlandı ama sosyal medyadan gelen mesajlar beni mutlu ediyor ve çok mutlu olarak gittiğim sete koşarak gidiyorum. Onlar için yapıyoruz ve yerine ulaştığını görünce de çok mutlu oluyorum. 'Güzel Günler' için yapılan yorumlardan anlaşılan o ki aile içerikli dizilere özel bir alışkanlık söz konusu. Zira filmler için de aynı durum söz konusu. Sence aile içerikli yapımlara gösterilen ilginin temelinde hangi etmenler bulunuyor?

İnsanlar televizyonda kendilerinden bir şeyler görmeyi bence çok seviyorlar. Gerçek olması, gerçeği ve kendilerine yakın olan şeyleri izlemesi insanların daha çok hoşuna gidiyor.

Canlandırdığın ‘Füsun’ karakterinden söz eder misin? Karakteristik özelliklerini açar mısın?

‘Füsun’u ben değil de bir başka meslektaşım canlandırmış olsaydı emin olun onu çok kıskanırdım. “Keşke ben canlandırsaydım” derdim. Çünkü Binnur’un oynadığı ve Selin’in yazdığı ‘Aramızda Kalsın’ diye bir dizi vardı. Orada bu düşüncelere sahiptim. “Keşke ben de o aileden biri olsaydım” demiştim. Orada rol alanları çok kıskanmıştım. ‘Füsun’ çok eğlenceli bir kız, canım benim. Aslında hikâyesi çok hüzünlü ama kendisinin üzülmeye vakti yok. Çünkü ev çok kalabalık. Teyzesi, kuzeni ağabeyi, kardeşi, annesi… Bir de dükkânları var. Ayrıca kardeşi de bir kahveci dükkânına sahip. Oldukça yoğun olduğu için üzülmeye ve ağlamaya vakit yok. ‘Füsun’ çalışmak zorunda, evi çekip çevirmek zorunda. Hüzünlü bir hikâyesi var ama kendisi çok eğlenceli, lafını sakınmayan, azıcık patavatsız, birazcık da saf olabilir. Ben her defasında çok çok eğleniyorum.

'Güzel Günler'deki aileyle Erkek Ailesi arasında benzerlikler bulunuyor mu?

Biz çekirdek aileyiz. 4 kişilik bir ailede doğdum, büyüdüm, okudum. 'Füsun'un ailesi ise çok kalabalık. Ev nüfusu olarak, teyzesiyle kuzeniyle ağabeyiyle, kardeşiyle annesiyle birlikte 6 - 7 kişilik bir aile. ‘Füsun’, öyle bir aileye mensup. Bu nedenle benim aileme çok benzemiyor. Çünkü bu ailenin meselesi kalabalık yemek sofraları, akşam yemeği sofraları, her zaman beraber yenen akşam yemekleri, her zaman beraber yapılan kahvaltılar var. Benim ailem kadar sıcak ve samimiler. Bir tek o yönden benzetebilirim.

Teklif geldiği zaman neler hissettin?

Gerçekten sevinçten havalara uçtum… Bu nasıl olabilir? Gerçekten bir insanın kurduğu hayal, gerçek olma noktasına nasıl gelir? Bu, müthiş bir şey. Başta böyle projeler, çekim aşamasına gelinmeden önce gizlenir ya. O dönemler benim için gerçekten zordu. Çünkü “Hey, ben bu işte rol alacağım” diye haykırmamak için kendimi çok zor tuttum. Çünkü herkese söylemek, herkesle paylaşmak istedim.

Daha önce Selin Tunç ve Binnur Kaya ile çalışma isteğini hiç dile getirmiş miydin?

Bence paylaşmadığım için başıma geldi, biliyor musunuz? Kelimenin tam anlamıyla bu hayalimin gerçekleşmesini çağırdım. Bu hayalimi paylaşmış olsaydım belki de gerçekleşmeyebilirdi. Böyle çok içten istediğim bir şey olduğu için başıma geldi. Bence insanlar çok istediği şeyleri o kadar çok konuşmamalı. Ben en azından kendi açımdan bunu öğrenmiş oldum.

'GÜZEL GÜNLER'İN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK? 'Güzel Günler’in ikinci bölümünde; 'Selma’nın 'Mihran’ın nişanında ortaya çıkması ailenin üzerinde şok etkisi yaratır. 'Mihran', 'Selma' ile ikisine miras kalan konağı satmaya karar verir. Bu sırada 'Selma’nın kolyesini teyzesinin çantasında bulan 'Füsun', 'Saliha’nın sırrını ortaya çıkarmak isterken akla hayale gelmeyecek yöntemlere başvurur. Bir yandan ailesinin tüm dertlerine koşturan 'Kıymet', diğer yandan karşısına açılan ‘Öz Menemenci Hakim’le uğraşmak zorunda kalır. 'Selma' ve 'Mihran' konağı satmak için Büyükada’ya gider, dönüşte onları büyük bir sürpriz beklemektedir. ‘Güzel Günler’, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de. 'GÜZEL GÜNLER' BU AKŞAM BAŞLIYOR