26. HAFTA POZU



Vahapoğlu, paylaşımına, "Hamilelikte başlangıç 6. haftadan şimdi 26. haftaya... Hamilelik sürecinin 9 ay (40-42 hafta) gibi olması, hem bebeğin gelişimi için hem de annenin bu yeni sürece alışması için iyi. Özellikle karnının bu kadar büyümesine kadının belli bir süreçte alışması gerekiyor. Mucizevi, kutsal, doğal, dişi..." notunu düşmüştü.