Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu ve model Ece Sükan ile sevgilisi Uğur Güven, Bebek'teki bir şarküteriden kahvaltılık malzemeler alırken görüntülendi. Sükan, alışverişteki şıklığıyla göz kamaştırırken, Uğur Güven pijamalarıyla dikkat çekti.

Şarküteriden tereyağı, bal, peynir alan çift, doğal çaylar almayı da ihmal etmedi. İkili, muhabirlerin sorularını ise yanıtsız bıraktı.