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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; önceki akşam gerçekleşen Karnaval Medya Grubu'nun yeni yayın dönemi tanıtım partisinde yıldız yağmuru yaşandı. Müzik, televizyon iş ve cemiyet dünyasından pek çok ünlü isim gecede birlikte eğlendi. Geceye katılan ünlüler renkli görüntüler oluşturdu.

"HEDİYE SIRASI BENDE"

Popçu Ece Seçkin, geceye nişanlısı Çağrı Terlemez ile birlikte katıldı. Seçkin, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Muhabirlerin, "Nişanlınızın araba hediyesi çok konuşulmuştu. Yeni hediyeler var mı?" sorusuna Ece Seçkin, "Sıra bende, görürsünüz" diyerek cevap verdi.

'AYI'LI NİSPET

Çağrı Terlemez, geçtiğimiz aylarda organize ettiği sürpriz doğum günü partisinde nişanlısına cip hediye etmişti.

Ece Seçkin de ayılı anahtarlığının fotoğrafını sosyal medya hesabından "Boyumla dalga geçen tüm kızlara 1.50 şansı ve yere yakınlığı diliyorum. Buralar çok güzel kızlar, gelsenize" notuyla paylaşarak boyuyla dalga geçenlere nispet yapmıştı.

Çağrı Terlemez'in 29. doğum gününde Seçkin'e 600 bin TL'lik lüks araba hediye etmesi çok konuşulmuştu...