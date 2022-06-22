"ÜZÜLDÜM, MORALİM BOZULDU"

Düzce'de iptal edilen konser polemiği ile ilgili de konuşan Ece Seçkin, ''Ben o konsere çıkartılmadım değil çıkmadım. O güne başka konserimle çakıştığı için çıkamadım. Tarihler bana uymadığı için Gülben Ergen'e teklif gitti. Kendisinin tavrı ve duruşuyla ilgili bir yorum yapmayacağım. Etrafa 'o konser zaten benim konserimdi' demiş üzüldüm doğrusu, moralim bozuldu. Biz birbirimizi desteklememiz gereken bir dönemde böyle şeylerin yaşanıyor olması beni üzüyor. '' diye konuştu.