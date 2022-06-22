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Ece Seçkin: Fobimi yenmek için psikoterapi alıyorum - Magazin haberleri

Ece Seçkin: Uçak fobimi yenmek için psikoterapi alıyorum

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. Uçak korkusu olduğu için konserlere kara yoluyla gittiğini ifade eden popçu, "Bu aralar uçak fobim nüksetti. Bu sıkıntımı yenmem için psikoterapi alıyorum şuan." dedi

22.06.2022 - 10:35 | Güncelleme: ABONE OL

  • Ece Seçkin 2015'ten beri aşk yaşadığı pilot Çağrı Terlemez ile geçen yıl eylül ayında nikah masasına oturmuştu.

  • "UÇAK FOBİM NÜKSETTİ"

    Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Seçkin, önceki gün Etiler’deydi.

    Son zamanlarda uçak korkusu olduğu için konserlerine kara yoluyla gittiğini ifade eden şarkıcı, "Bu aralar uçak fobim nüksetti. Sanırım bu aralar üst üste uçak seyahati yaptığım için oldu. Bunu yenebilmem için psikoterapi almaya başladım."  dedi.

  • "ÜZÜLDÜM, MORALİM BOZULDU"

    Düzce'de iptal edilen konser polemiği ile ilgili de konuşan Ece Seçkin, ''Ben o konsere çıkartılmadım değil çıkmadım. O güne başka konserimle çakıştığı için çıkamadım. Tarihler bana uymadığı için  Gülben Ergen'e teklif gitti. Kendisinin tavrı ve duruşuyla ilgili bir yorum yapmayacağım. Etrafa 'o konser zaten benim konserimdi' demiş üzüldüm doğrusu, moralim bozuldu. Biz birbirimizi desteklememiz gereken bir dönemde böyle şeylerin yaşanıyor olması beni üzüyor. '' diye konuştu.

  • DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

    16 Eylül 2021'de evlenen Seçkin ve Terlemez'in düğününe ünlü isimler katıldı. Ozan Doğulu, Enis Arıkan, Derya Uluğ, İrem Derici, Esra Erol, Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti, Danla Bilic ve Merve Özbey, yakın dostlarını bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

  • "HAYATIMIN AŞKIYLA SONSUZLUĞA İMZA ATTIK"

    Ece Seçkin, düğün öncesi "Normal şartlarda kaosa ve kalabalığa alışığım. Çok rahat olurum diye düşünüyordum ama gerçekten bu heyecan hiçbir şeye benzemiyormuş. Çok mutluyum hayatımın aşkıyla sonsuzluğa imza attık. Bu duyguyu yaşamak isteyen herkese kısmet olur inşallah" sözleriyle duygularını dile getirdi.

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