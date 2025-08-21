Ece Seçkin: Eşimi çok özlüyorum

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ünlü popçu Ece Seçkin, Karaköy’deki dans provasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gazetecilerle sohbet eden şarkıcı, yoğun konser hazırlıklarını anlattı. Seçkin; "Konserlerimize hazırlık yapıyoruz. Her detayını ince ince işleyerek bir dans şovu hazırlıyoruz. 17 kişi, sahnede dans edeceğiz" dedi.

Jennifer Lopez'in sahne performansı hakkında da konuşan şarkıcı, şunları söyledi: Hastasıyız, "Jeniffer Lopez şöyle yapıyor onda o yüzden iyi duruyor" diyemeyiz. O bir dünya starı, yaşayan bir dünya starı. Onu herkesten farklı yapan şey çok özel artistik bir şov sergilemesi ve aynı anda şarkı söyleyebilmesi. Türkiye'de de güzel dans şovları var. Tek isim veremem, arkadaşlarımızın çoğu harika.

"TOTEMİM VAR" Yeni projeleri hakkında ise totem yaptığını dile getiren Ece Seçkin; "Bu ara bir totemim var, totemlerim de bitmiyor. Yeni totemim de şu, bitene kadar işimle ilgili hiç kimseye hiç bir şey söylemiyorum. Çok çalışıyoruz, çok prova yapıyoruz, yeni şarkılarımızı da hazırlıyoruz" dedi.

"EŞİMİ ÇOK ÖZLÜYORUM" Evlilik hayatına da değinen Ece Seçkin; "Eşim, yaz dönemi diye sürekli çalışıyor, onu çok fazla göremiyorum. Çok ama çok özlüyorum. Kazasız - belasız konserlerimizi yapıyoruz, iş haricinde şu aralar pek hayatım yok" ifadelerini kullandı.