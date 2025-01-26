Ece Seçkin en büyük takıntısını açıkladı: Bununla ilgili terapi alıyorum - Magazin haberleri

Ece Seçkin en büyük takıntısını açıkladı: Bununla ilgili terapi alıyorum - Magazin haberleri

Ece Seçkin, konuk olduğu bir programda en büyük takıntısını anlattı. "En büyük takıntım, temizlik ve hijyen" diyen şarkıcı, bu durumun hayatını zaman zaman zorlaştırdığını dile getirdi.

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Ece Seçkin, ayrıca temizlikle ilgili bu hassasiyetinin kendisini terapi almaya getirdiğini söyledi.

"DÜNYANIN EN GÜZEL KOKUSU ÇAMAŞIR SUYU"

Ece Seçkin, sözlerine şu cümlelerle devam etti: "Dünyanın en güzel kokusu nedir?" deseler çamaşır suyu derim. O kadar mutlu oluyorum ki...