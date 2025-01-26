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        Haberler Magazin Ece Seçkin en büyük takıntısını açıkladı: Bununla ilgili terapi alıyorum - Magazin haberleri

        Ece Seçkin en büyük takıntısını açıkladı: Bununla ilgili terapi alıyorum

        Ece Seçkin, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu ve en büyük takıntısını açıkladı; "Bununla ilgili terapi alıyorum"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2025 - 15:02 Güncelleme: 26.01.2025 - 15:02
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        En büyük takıntısını açıkladı
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        Ece Seçkin, konuk olduğu bir programda en büyük takıntısını anlattı. "En büyük takıntım, temizlik ve hijyen" diyen şarkıcı, bu durumun hayatını zaman zaman zorlaştırdığını dile getirdi.

        Ece Seçkin, ayrıca temizlikle ilgili bu hassasiyetinin kendisini terapi almaya getirdiğini söyledi.

        "DÜNYANIN EN GÜZEL KOKUSU ÇAMAŞIR SUYU"

        Ece Seçkin, sözlerine şu cümlelerle devam etti: "Dünyanın en güzel kokusu nedir?" deseler çamaşır suyu derim. O kadar mutlu oluyorum ki...

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