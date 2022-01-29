'Sen Hala Ordasın' müjdesi

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Yeni projesi "Sen Hala Ordasın"ın kapak görselini paylaşan Ece Seçkin'in giydiği kostüm sevenlerinin beğenisini kazandı. Yeni yıla iddialı bir başlangıç yapacak olan Seçkin'in yeni şarkısı "Sen Hala Ordasın", 4 Şubat Cuma günü dinleyicilerle buluşacak.