Yetkililerin "Evde kalın" çağrısına uyan Ece Seçkin, Instagram'dan yayınladığı eğlenceli paylaşımı dikkat çekti.

Seçkin, televizyon karşısına şezlong koyarak tatildeymiş gibi verdiği pozu, "D vitamini" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

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