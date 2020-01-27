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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; sunucu Ece Erken, oğlu Eymen ile birlikte hafta sonunu Bolu Kartalkaya'da geçirdi. İkili, gün boyu temiz havanın tadını çıkardı.

Kayak yapmak yerine oğlu Eymen ile ilgilenen Erken, neşeli halleriyle dikkat çekti. Bir ara oğlu ile birlikte kızağa binen Erken'in o anları objektiflere yansıdı.