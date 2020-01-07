Ece Erken, "O evlilikten doğan muhteşen bir oğlum var" diyerek şu açıklamayı yaptı:

Serkan Uçar benim eski eşim... Biliyorsunuz artık yayında o kadar sizinle dertleştiğim ve her şeyimi bildiğiniz için zamanında çok büyük sıkıntılar yaşadım. Ama herkesin yapabileceği bir hata... Onun da öyledir muhtemelen.