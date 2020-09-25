Ece Erken'in sevgilisinden tehdit!

*Ece'den başka da bu süreçte yaşadıklarım oldu.



*Bu olayda sorumlu kişi benim.



*Boşanma davası açtım ve belgeyi ben Ece'ye verdim.

*Fakat anlaşmalı boşanma davasında her şeyimi verecektim ama bundan vazgeçtim. Sonra yeniden bir dava açtım. Boşanma fikrimden vazgeçmedim.