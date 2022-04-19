"İfşa olacaklar!"

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Ece Erken'in (43) geçen yıl haziranda nikah masasına oturduğu avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu (42), iki ay önce yaşamını yitirmişti. Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Bakırköy'deki bir balık restoranında silahlı saldırıya uğramıştı.

Eşinin yokluğuna alışmaya çalışan ve zor günler geçiren Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evinin izinsiz kiraya verildiğini söyledi.

Tepkisini sosyal medya hesabından dile getiren ünlü sunucu, "Kim ne haksızlık, dolandırıcılık yaptıysa, kim eşime ait olan evi izinsiz kiraya verdiyse, en az katiller kadar ifşa olacaklar! Ama hayat ne garip, bu ucuzluklara artık şaşırmıyorum. Meğer hepsi açmış. Başınıza gelmedikçe anlamazsınız." mesajını paylaştı.

"ALLAH'IN ADALETİNE VE YARGIYA GÜVENİYORUM"

Ece Erken, daha önce de sosyal medya hesabından eşinin adını kullanıp çek yazanlara seslenmişti:

Rahmetli eşimin boş çekini alıp, sonradan doldurmak…. Rahmetli eşime borcu varken alacağı varmış gibi göstermek… Bu çeki yazan şerefsizler yüzünden katledilmesine sebebiyet veren; sebep olan, vicdanen yaşamaması gereken en büyük şerefsiz… Seninle ilgili daha gerçekler çıkmamışken ki her şey ortaya çıkacak inşallah… Allah’ın adaletine ve yargıya güveniyorum.

"ÖLMEYECEK KADAR YARALIYIM!"

Ece Erken, eşinin vefatının 40'ıncı gününde de Instagram'dan yaptığı paylaşımla duygularını dile getirmişti. Mahmutyazıcıoğlu ile mesajlarının bir kısmını yayınlayan Erken, "Ölmeyecek kadar yaralıyım!" ifadelerini kullanmıştı.

Ece Erken, daha sonra sözlerini şöyle sürdürmüştü:

15.01.22 yazışmamız, Dubai'ye yanıma geldiği sabah... Ve bugün canım Şafak'ımın 40'ı... Sabahsız geceler, her günün tekrarı, sadece aynı acıyı yaşayanların anlayacağı 40 gün... Ölmeyecek kadar yaralıyım, Allah'ım kimseye yaşatmasın. Eşimi toprağa verdiğim gün nasılsam öyleyim, bakımsız! Ne giydiğim, nasıl göründüğümün önemi olmadığı sadece eşime dua edeceğim bir gün... Nefesi o kadarmış benim güzel yüzlümün, hiç hak etmediği şekilde kaybettim ve onu çok sevdiğim için biliyorum ki büyük bir sınavdayım. Allah bana 'kaldıramayacağımdan fazla yük yüklemez' diyerek inanıp, yoluma öyle devam ediyorum. Oğlumla her zamankinden daha fazla ilgileniyorum, birçok eşini, yakınını kaybedenle görüşüyorum, mesajlaşıyorum, onlarla güçleniyorum ve iyileşiyorum... Hepsine buradan teşekkür ederim. Her insan bazen dökülür lakin mevsimi gelince Allah yeniden toparlar, toparlayacağım inşallah. Şafak oğlumun baba yokluğunu giderirken; benim için de eşten, sevgiliden öte ailemdi. Merhametli, vicdanlı, mükemmel bir baba, iyi bir evlat ve fedakar bir eşti. Hala yaptığı yardım ve iyilikleri duyup, onunla gurur duyuyorum.