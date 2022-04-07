"SEN OLMASAYDIN NE YAPARDIM?"

43 yaşındaki Erken, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

Bazen hayat seni bulunduğun yerden alır, başka bir yere koyar. Ve der ki; burdan devam et... Ediyorum ve en büyük etme sebebim Rabbim'in emaneti biricik oğlum... Senin enerjin, gülen gözlerin ve sevgin olmasaydın ne yapardım, nasıl aşardım bilmiyorum. Şu an hayata tutunuyorsam en büyük sebebim sensin. Güçlü olmamızı Şafak ağabeyin de isterdi. Seni yetiştirirken bana büyük destek oldu. Allah tekrar razı olsun ondan. İnşallah sen de adam gibi adam olacaksın. Dürüst, iyi insan olacaksın gözümün nuru... Seni çok ama çok seviyorum. Rabbim güzel, mutlu, sağlıklı günlerini görmemi nasip etsin, iyi insanlarla karşılaştırsın. İyi ki doğdun, iyi ki... Nice mutlu senelere...