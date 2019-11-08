"BU TABLODAN RAHATSIZ OLAN VARSA SAYFAMI TERK ETSİN"



Erken ise o takipçisine şu yanıtı vermişti:

Sahte hesapcım; doğum gününü ben yaptım. Madem bu kadar fesat, çirkin ve kötüsün hemen söyleyeyim. Eymen'in annesinin maddi ve manevi hiçbir şeye ihtiyacı yok ama Eymen'in annesi ne yaşarsa yaşasın babasını görmeye hakkı var. Serkan 1 hafta önce aradı 'Babalık yapmak istiyorum' dedi. 'Mahkeme istediğin gibi olsun' dedi ve evladım önceliğim. Tabii ki evet dedim. Bu tablodan rahatsız olan varsa sayfamı terk edebilir. Eymen'i 4 yıldır annesi büyütüyor ve annesi hep dimdik ayakta olacak. Şimdi elti misin nesin sayfamdan bir git!