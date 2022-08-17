Deprem olmuş muydu o zaman?

* Olmuştu. Biraz da nedeni bu ama oyuncu olmasaydım da ilişkim böyle olurdu. Ben mühendis olsaydım mesela aynı şeyleri hissedecekti bana karşı.

Birlikte mi yaşamaya başladınız?

* Hayır benim kendi evim var ama onun evinde de yerim hazırdır her zaman. Londra'dan gidip, geldiğimde evim kiradaydı, hep Hatice'de kaldım.