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Ece Dizdar: 23 yıl önce bugün Marmara Depremi'nde ailemi kaybettim! - Magazin haberleri

Ece Dizdar: 23 yıl önce bugün ailemi depremde kaybettim!

Ece Dizdar, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde kaybettiği ailesini ölüm yıl dönümlerinde paylaştığı fotoğraflarla andı. Ünlü oyuncu, duygularını "Kalbim her sene bir vuruş aksar" sözleriyle dile getirdi

17.08.2022 - 18:32 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Henüz 17 yaşındayken ailesini 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde kaybeden Merve Dizdar (36), anne ve babasını ölüm yıl dönümlerinde duygusal bir paylaşımla andı.

  • "KALBİM HER SENE BİR VURUŞ AKSAR"

    Yıllar önce ailesiyle birlikte çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü oyuncu, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

    17 rakamını sevmem. Ağustos kelimesini de... Mesela böyle gün olmaz bence. Kalbim her sene bir vuruş aksar. Ailenin kaybının bir doğal afet dolayısıyla oluşu, bugünün toplumun belleğinin bir parçası oluşu ilginç bir şey.

  • Her sene bu paylaşımı yapmak önce anlamsızlaşır, dersin ki; ben kime anlatıyorum bunu, neden anlatıyorum? Sonra da dersin ki; bu gizli bir klüp, depremde bir parçasını kaybedenlerin kabul edildiği bir klüp. Bir ses et sen yine de.

  • Yüzüm güler benim bilirsiniz, sadece bugün söylerim. Yavaş yavaş yaşıtlarımın ebeveynleri hastalanıyor, ölümler başlıyor, beni yeni anlamaya başlayanlar oldu bu yıllarda.

  • "HAYAT BİR DAHA HİÇ AYNI OLMADI!"
     
    23 yıl önce bugün ailemi depremde kaybettim. Hayat bir daha hiç aynı olmadı! Ama bu bazen eskisinden daha güzel olduğu gerçeğini de değiştirmez. Klübün bütün üyelerine tek tek sarılırım.

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