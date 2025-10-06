Ece Binay: Gece gezmesine çıktık
Mahsun Kırmızıgül'ün eski eşi Ece Binay, kızı Lavin ile görüntülendi
Giriş: 06.10.2025 - 11:13 Güncelleme: 06.10.2025 - 11:13
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Mahsun Kırmızıgül’ün eski eşi avukat Ece Binay, önceki akşam kızı Lavin ile birlikte Etiler’de görüntülendi.
Binay, muhabirlerin sorularını yanıtlayarak; "Anne kız gece gezmesine çıktık, yemek yedik, biraz turluyoruz eve geçeceğiz. Her şey yolunda” ifadelerini kullandı.
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ