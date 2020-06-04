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Avrupa Merkez Bankası ( ECB) politika faizini yüzde 0'da, mevduat faizini de eksi yüzde 0.5'te tuttu. ECB beklentilere paralel bir şekilde Pandemik Acil Satın Alma Programı'nı (PEPP) 600 milyar Euro genişletti ve daha önce 2020 sonunda sona erecek programın 2021'in haziran ayına kadar uzatıldığını açıkladı.

Bu son kararla beraber satın alma programının büyüklüğü toplam 1.35 trilyon Euro'ya ulaştı.

Kararla ilgili ECB'den yapılan açıklamada "(ECB) Yönetim Konseyi, enflasyonun hedeflenen seviyeye sürdürülebilir bir şekilde yaklaşması için elindeki tüm enstrümanları gerektiği şekilde ayarlamaya hazırdır" ifadeleri yer aldı.

Söz konusu program koronavirüsle mücadele etmek için bütçesini zorlayan Euro Bölgesi ülkelerini rahatlatmayı amaçlıyor.