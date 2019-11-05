05 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avrupa Merkez Bankası'nın ( ECB) yeni Başkanı Christine Lagarde, göreve geldikten sonra yaptığı ilk konuşmasında, ECB'yi eleştiren bazı önemli isimleri överek tüm taraflarla ortak çalışma sinyalleri verdi.
Dün akşam yaptığı konuşmada para politikasına değinmeyen Lagarde, Almanya'nın eski Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble'in birleşik bir Avrupa için bağlılığını ve Berlin duvarının yıkılışından bu yana devam eden devlet adamı kimliğini övdü. Şu an Alman Federal Meclisi Başkanı olarak görev yapan Schaeuble, Avrupa Merkez Bankası'nı maliye bakanı olduğu dönemde sıklıkla eleştiriyordu. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu'nda yer alan iki Alman da sıklıkla önceki başkan Mario Drahgi'nin gevşek para politikasına karşı çıkıyordu.
PARA POLİTİKASINA DEĞİNMEDİ
Avrupa Merkez Bankası ile Almanya arasında devam eden anlaşmazlığa değinmese de, Lagarde'nin 1 Kasım'da görevi devraldıktan sonra Berlin'de konuşma kararı sembolik bir zeytin dalı gibi görünerek, bağları iyileştirmede istekli olduğuna işaret ediyor.
Lagarde yazın bu göreve seçildiğinden beri para politikasıyla ilgili detay vermese de, ECB kapsamlı bir politika, hedef ve araç değerlendirmesi yapana kadar Lagarde büyük değişiklikler planlamıyor gibi görünüyor.
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