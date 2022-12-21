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Ebru Yaşar, Kıbrıs'ta sahne aldı

Kıbrıs'taki bir otelde sevenleriyle buluşan Ebru Yaşar, konser öncesi basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi

Giriş: 21.12.2022 - 10:19 | Güncelleme: ABONE OL
Ebru Yaşar, Kıbrıs'ta sahne aldı - Magazin haberleri
Ebru Yaşar, Kıbrıs'ta sahne aldı
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HABERTURK.COM

Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ebru Yaşar, yeni yılda birçok Kıbrıs konserinin olacağını belirtti. Ünlü şarkıcı, "Biz Kıbrıs’ı seviyoruz. Burada buluşmaktan zevk alıyoruz, onlar da bizi seviyor. Çok sevdiğimiz oteller var. Direkt Kıbrıslılar ve tüm Türkiye’den gelen hayranlarımızla da bir araya geliyoruz. Çok güzel oluyor. Yeni yılda Kıbrıs’ta sahnelerimiz olacak" ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ OLAN MUTLU ETMEK"

Yılbaşı alışverişine henüz çıkmadığını söyleyen Yaşar, hediye alıp, vermeyi çok sevdiğini dile getirdi. Ebru Yaşar, "Henüz alışverişe çıkmadım. Hediye almayı ve vermeyi severim. Bunun bir önemi yok. Önemli olan her ne olursa olsun düşünmek, şaşırtmak ve mutlu etmek... Ben çok seviyorum. Bu akşam orkestrama bir hediye yaptım ama onlar bana yaptı mı, bilemiyorum. Bana bir yılbaşı hediyesi gelmedi" diyerek, espri yaptı.

"SÜRPRİZLER GELİYOR"

Albüm çalışmalarına devam eden Yaşar, muhabirlerin, "Yeni yılda hayranlarınızı mutlu edecek haberleriniz var mı?" sorusuna, "Evet, inşallah tabii ki… Bütün azmimle yeniden yeni şarkılarla buluşmak istiyorum ama çok seçiciyim, biliyorsunuz. Bir şey yapmak için yapmayı sevmem. Hissettiğim aynı duyguda buluştum şarkılarla, besteci arkadaşlarla... Ben bir yandan albüm gibi çalışıyorum. Şarkıları aslında toparladım. Albüme doğru gidiyor şu an. Ne söylesem şu an yalan olur ama sürprizler geliyor" şeklinde yanıt verdi.

Yılbaşında Sapanca'da sahne alacak olan Ebru Yaşar, bölgeye yakın tüm sevenlerini de konserine beklediği söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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