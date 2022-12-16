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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Yasemin Sakallıoğlu, 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' adlı gösterisiyle Maximum Uniq Hall'de sahne aldı. Sakallıoğlu'nun gösterisine katılan ünlü isimler arasında Ebru Yaşar da vardı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Yasemin'i çok severim, uzun zamandır sözüm vardı, nihayet gelebildim. O beni dinlemeye çok geldi sağ olsun. Gelip 'Biraz gülelim' dedim" ifadelerini kullandı.

"YASEMİN FAVORİLERİMDEN" "Komedi çok severim, komedi hastasıyım. Gülen, güldüren insanı çok severim" diyen Ebru Yaşar, daha sonra "Kendim böyle neşeli eğlenceli ortamlarda olmayı çok severim. Yasemin'de favorilerimden... Türkiye'de zaten gerçek anlamda komedi yapan çok az insan var. Benim de espritüel biri olduğumu söylerler ben de neşeli ve esprili olan arkadaşlarımı seçerim. Bu akşam 1 kilo pirzola yiyeceğim gülmek ile eş değerliymiş derler ya" şeklinde konuştu.

"YILBAŞINDA SAPANCA'DAYIZ" Ayrıca yılbaşında Sapanca'da sahne alacak olan Yaşar, "Bu sene yılbaşında Sapanca'dayız 1 yıl öncesin den alınmış, söz verilmiş bir iş. Eve daha yakın bir yerde olacağım. Gece konserden sonra eve döneceğiz" dedi. "YILBAŞI ÜCRETLERİ ABARTILIYOR"