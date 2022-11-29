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Ebru Yaşar: Yılbaşı ücretleri abartılıyor

Kıbrıs'ta konser veren Ebru Yaşar, şarkıcıların yılbaşı sahne ücretleri hakkında konuştu. Ünlü şarkıcı, "Yıllardır bu piyasanın içinde bir insan olarak; her şey sıradan görülürse hiçbir şeyin haber değeri olmaz. Tabii ki bu fiyatlarda her zaman olduğu gibi abartılar var, abartılıyor" ifadelerini kullandı

Giriş: 29.11.2022 - 12:48 | Güncelleme: ABONE OL
Ebru Yaşar: Yılbaşı ücretleri abartılıyor - Magazin haberleri
"Yılbaşı ücretleri abartılıyor"
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HABERTURK.COM

Ebru Yaşar, önceki akşam Kıbrıs'taki bir otelde sevenleriyle buluştu. Ünlü şarkıcı, hit parçalarından oluşan repertuvarıyla konser sonunda alkışlandı.

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yaşar, Mustafa Sandal’ın, "Bazı sanatçılar PR yapmak için yılbaşı sahne ücretlerini abartıyor" açıklamasını yorumladı.

"YILBAŞI ÜCRETLERİ ABARTILIYOR"

Konuyla alakalı konuşan Ebru Yaşar, "Yıllardır bu piyasanın içinde bir insan olarak; her şey sıradan görülürse hiçbir şeyin haber değeri olmaz. Tabii ki bu fiyatlarda her zaman olduğu gibi abartılar var, abartılıyor" dedi.

Ayrıca sahnede nazara geldiği için kırmızı renk kıyafet giymeme geleneğini sürdüren Ebru Yaşar, "Hâlâ giymiyorum. Bakın; siyahlarla çıktım. Gerçekten korkuyorum kırmızı giymekten. Dua okuyoruz, sahneye çıkmadan bol bol" dedi.

"BEN YEMEM"

Öte yandan Mustafa Sandal, geçtiğimiz hafta şarkıcıların yılbaşı sahne ücretleri sorulması üzerine, "Normal bir zamana göre 2-3 kat daha fazla ücretler olabiliyor. Bu bir gerçek ama bazı isimlerin aldıkları rakamları görünce gülesim geliyor. Kimisi PR (reklam) olsun diye fiyatını yüksek göstermeye çalışıyor ama ben yemem! Aslında halk da yemiyor. 30 yıldır bu sektördeyim, ben yemem!" demişti.

Ünlü şarkıcılardan kimin ne kadar alacağı şu şekilde iddia edilmişti:

Ajda Pekkan: 1.5 milyon TL

Hadise: 3 milyon TL

Yıldız Tilbe: 1 milyon TL

İbrahim Tatlıses: 1,8 milyon TL

Tuğba Yurt: 600 bin TL

Hande Yener: 1 milyon TL

Özcan Deniz: 3 milyon TL

Bülent Ersoy: 1,8 milyon TL

Sibel Can: 1,5 milyon TL

Seda Sayan: 850 bin TL

Tarkan: 18 milyon TL

Fotoğraflar: Instagram

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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