"Yılbaşı ücretleri abartılıyor"

Ebru Yaşar, önceki akşam Kıbrıs'taki bir otelde sevenleriyle buluştu. Ünlü şarkıcı, hit parçalarından oluşan repertuvarıyla konser sonunda alkışlandı.
Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yaşar, Mustafa Sandal’ın, "Bazı sanatçılar PR yapmak için yılbaşı sahne ücretlerini abartıyor" açıklamasını yorumladı.
"YILBAŞI ÜCRETLERİ ABARTILIYOR"
Konuyla alakalı konuşan Ebru Yaşar, "Yıllardır bu piyasanın içinde bir insan olarak; her şey sıradan görülürse hiçbir şeyin haber değeri olmaz. Tabii ki bu fiyatlarda her zaman olduğu gibi abartılar var, abartılıyor" dedi.
Ayrıca sahnede nazara geldiği için kırmızı renk kıyafet giymeme geleneğini sürdüren Ebru Yaşar, "Hâlâ giymiyorum. Bakın; siyahlarla çıktım. Gerçekten korkuyorum kırmızı giymekten. Dua okuyoruz, sahneye çıkmadan bol bol" dedi.
"BEN YEMEM"
Öte yandan Mustafa Sandal, geçtiğimiz hafta şarkıcıların yılbaşı sahne ücretleri sorulması üzerine, "Normal bir zamana göre 2-3 kat daha fazla ücretler olabiliyor. Bu bir gerçek ama bazı isimlerin aldıkları rakamları görünce gülesim geliyor. Kimisi PR (reklam) olsun diye fiyatını yüksek göstermeye çalışıyor ama ben yemem! Aslında halk da yemiyor. 30 yıldır bu sektördeyim, ben yemem!" demişti.
Ünlü şarkıcılardan kimin ne kadar alacağı şu şekilde iddia edilmişti:
Ajda Pekkan: 1.5 milyon TL
Hadise: 3 milyon TL
Yıldız Tilbe: 1 milyon TL
İbrahim Tatlıses: 1,8 milyon TL
Tuğba Yurt: 600 bin TL
Hande Yener: 1 milyon TL
Özcan Deniz: 3 milyon TL
Bülent Ersoy: 1,8 milyon TL
Sibel Can: 1,5 milyon TL
Seda Sayan: 850 bin TL
Tarkan: 18 milyon TL
Fotoğraflar: Instagram