Ebru Yaşar, Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıktı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yılında Anıtkabir’i ziyaret eden Yaşar, Anıtkabir’deki Kurtuluş Savaşı müzesini de gezdi.

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kabri başında da dua eden Ebru Yaşar, ardından Başkentlilerle hasret giderdi.

Cumhuriyet Şenliği’ne ev sahipliği yapan Yenimahalle Belediyesi'nin Başkanı Fethi Yaşar, Yaşar’ı Ankaralı hayranlarıyla buluşturdu. Salonun hınca hınç dolduğu etkinlikte ünlü şarkıcı, sahnesi ile başkentlileri mest etti.

Dinleyiciler arasında Ebru Yaşar'ın Özbekistanlı hayranları da vardı. Sevenleri şarkılarını ezbere bildikleri Ebru Yaşar’ı heyecanla bekledi. Ankara'da konser veren şarkıcı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.