Acı haberler sonrası konserini erteledi

Dün akşam saatlerinde Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocağında patlama meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 madencinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Türkiye'yi yasa boğan acı haberler sonrasında Ebru Yaşar, Denizli konserini ileri bir tarihe erteledi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Eskişehir’de yaptıracağı hatıra ormanı için 15 Ekim’de (bugün) Denizli Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak olan ünlü şarkıcı, Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlaması nedeniyle konserini ileri bir tarihte gerçekleştirecek.