'Gel de Sevme, Gel de Serme' dedi

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar (44), ilk kez bir markanın reklam yüzü olmuştu. Royal Halı için kamera karşısına geçen Yaşar, "Gel de Sevme" şarkısını, "Gel de Sevme, Gel de Serme" şeklinde uyarlamıştı.
"MARKANIN BİLİNİRLİĞİNİ ÜST SEVİYEYE TAŞIDI"
Marka imajını güçlendirdiklerini ifade eden Pazarlama Grup Müdürü Selim Şentürk, "Bu yıl ilk defa bir marka yüzü ile çalışıyoruz. Türk müziğinin ünlü yorumcusu Ebru Yaşar, bu kampanyada bizim marka yüzümüz. Kendisinin ‘Gel de Sevme’ şarkısından uyarladığı 'Gel de Sevme, Gel de Serme' reklam çalışması, Royal Halı’nın marka bilinirliğini üst seviyelere taşıdı." dedi.
"TÜKETİCİNİN BÜYÜK BİR KISMINA ULAŞTIK"
Şentürk, ayrıca, "Reklam yayınından advertorial çalışmalarına, Ramazan ayı programlarına, program sponsorluklarına varana kadar çok geniş bir yelpazede yaptığımız yayın çalışmaları ile hedef kitle tüketicilerinin büyük bir kısmına ulaştık." ifadelerini kullandı.
"ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK"
Reklam kampanyasına gösterilen ilginin yoğun olduğunu ifade eden Selim Şentürk, "Marka değerimizi üst seviyelere taşıyacak yeni çalışmalarımız sürecek" açıklamasında bulundu.
"ARAMIZDA KARŞILIKLI BİR AŞK OLDU"
Ebru Yaşar da daha önce, "Uzun yıllar önce bir marka yüzü olmuştum. Onu saymazsam ilk marka yüzüm. Aramıza karşılıklı bir aşk oldu diyelim. Teklif geldi, ekibi çok sevdim." demişti.
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