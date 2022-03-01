Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Ebru Yaşar, bir markanın reklam yüzü oldu. Sanatçı, "Gel de Sevme" adlı parçasını reklam filmi için "Gel de Serme" şeklinde uyarladı.
Muhabirlerle sohbet eden Yaşar, "Benim için çok özel bir gün. Sokağa çıktım, basın toplantısına geldim. Çok şükür sağlıklıyım, daha ne isterim Allah'tan? Biliyorsunuz yedi hafta evde oturdum. Ayağımı uzattım, hiçbir yere kalkamadım. Sıkıntılı günler geçirdim, çok şükür bitti. Emek verdiğim bu işin lansmanını yapmak benim için çok mutlu. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Uzun yıllar önce bir marka yüzü olmuştum. Onu saymazsam ilk marka yüzüm. Aramıza karşılıklı bir aşk oldu diyelim. Teklif geldi, ekibi çok sevdim." dedi.
"İŞLERİM AKSADI AMA SAĞLIKTAN ÖNEMLİ DEĞİL"
Sağlık durumu hakkında bilgi veren Ebru Yaşar, "Dizim ile alakalı biraz aksama var. 10 hafta dediler. Biraz zaman var. Her gün fizik tedavi oluyorum. Süreci hızlandırmaya çalışıyorum. Çünkü işlerim var, sahnelerim var. Yaklaşık on işim aksadı ama önemli değil, Sağlık önemli arkadaşlar." ifadelerini kullandı.
Son dönemde sanatçıların çok konuşulan sahne kıyafetleri sorulan Yaşar, "Hiç polemik istemiyorum arkadaşlar. Polemiklere dahil olmak istemiyorum." dedi.
"HERKES ARABESKÇİ OLACAK"
Popçuların arabesk şarkları seslendirmesi ile ilgili konuşan Ebru Yaşar, "Arabesk ölmez... Arabesk türküler, sanat müziği bu ülkenin topraklarında var. Eninde sonunda herkes arabeskçi olacak arkadaşlar. Görüyoruz, söylemeyen çalışan arkadaşların bile denemeleri var. Okumaya çalışıyorlar. Önemli olan şarkı söyleyebilmek. Bir tarzda sesiniz iyi gidiyordur ama her tarzda iyi gidecek diye bir şey yoktur. Bazı şarkıları daha iyi söyleyebilirsiniz, bazılarını söyleyemeyebilirsiniz. Halk zaten bunun kararını veriyor." açıklamasını yaptı.
"ŞARKILAR KONUSUNDA HER ZAMAN ÖNCÜYÜM!"
Gülşen'in "Bergen'e Saygı" adlı albümdeki "Sen Affetsen" yorumunu değerlendiren ünlü şarkıcı, "Güzel, fena değil. Kendince yorumlamış. Ben özel bir şey söyleyemem. O şarkıyı okuyalı on sene oldu. Ben şarkıyı keşfettim, albümde söyledim. Bu şarkıyı yapımcılar yeni keşfetti. Ben orada kıyas kabul etmiyorum. Şarkılar konusunda her zaman öncü olduğumu söylüyorum." ifadelerini kullandı.
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