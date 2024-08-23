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        Haberler Televizyon Ebru Yaşar, Erzurum'da sahne aldı - Magazin haberleri

        Ebru Yaşar, Erzurum'da sahne aldı

        Ebru Yaşar, Erzurum'da hayranlarıyla buluştu. Yaşar, şarkılarını on binlerce Erzurumlu ile hep bir ağızdan söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 09:57 Güncelleme: 23.08.2024 - 09:57
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        • 1

          Ebru Yaşar, Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı’nda Erzurumlulara unutulmaz bir gece yaşattı. On binlerce müzikseverin katıldığı konserde Ebru Yaşar, 'Kafamın İçi', 'Ben Ne Yangınlar Gördüm', 'Kehribar', 'Kalmam', 'Havadan Sudan' gibi sevilen şarkılarıyla beraber 'Delalım', 'Lorke Lorke' ve 'Caney Caney' gibi sevilen türküleri de seslendirdi.

        • 2

          Yaşar, 2017 yılında kaybettiğimiz Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal’ı da sahneden anarak, 'Erzurum’a Gel' şarkısını söyledi. Seyircilerle sık sık sohbet eden Ebru Yaşar, kendisi için hazırlanan dövizleri okudu.

        • 3

          Ebru Yaşar yaptığı konuşmada, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’na çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel organizasyonlar yapıyorlar ki bu organizasyonların sizlere layık olması bizim için her zaman çok önemli” dedi.

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