"YÜZÜME KENDİ SÜTÜMÜ SÜRÜYORUM"

Geçtiğimiz aylarda cildinin pürüzsüz olmasının sırrını açıklayan Ebru Şancı, şunları söylemişti:

Hep soruyorsunuz, tam samimiyetimle söyleyeceğim. Belki bilen vardır, yapan da vardır. Kendi sütümü sürüyorum yüzüme tonik niyetine. Buzdolabına koyuyorum bazen sabah-akşam siliyorum. Patentini almayı düşünüyorum. Cildim gördüğünüz gibi kaymak gibi.