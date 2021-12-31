GAMZE TOPUZ - TÜMER METİN

"Doktorlar", "Evli ve Öfkeli", "Küçük Sırlar" gibi birçok projede yer alan Gamze Topuz (38) ile eski milli futbolcu Tümer Metin'in (47) aşkı tam gaz sürüyor. Mutluluklarını sık sık gözler önüne seren çiftten Topuz, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Gamze Topuz, sevgilisiyle birlikte çekilen eski fotoğraflarını yayınlayarak, birlikteliklerinin 6. yılını kutladı. Instagram'dan romantik bir mesaj paylaşan oyuncu, sevgilisine, "Bugün 6 yıl oldu sevdiğim. İlk gün gibi ama daha aklı başında, daha sağlam seviyorum seni. Sen nereye bakarsan, ben oradayım." sözleriyle seslendi.