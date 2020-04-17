Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen 8 yaşındaki oğlu Pars, yaşamını yitirdi. Pars Tan için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi ve Kilyos mezarlığına defnedildi.

Pars'ın vefatının ardından ortaya çıkan bir video ise yürek burktu. Minik Pars, videoda "Ben anneme aşığım" diyor.