"ALDIĞIMIZ TAT AYNI"

Ebru Şahin, ilişkisi hakkında, "Cedi ile küçüklüğümüzden beri farklı çevrelerde, farklı güven anlayışlarında büyürken hep aynı içgüdüyle hareket ettiğimizi fark ettik. Hayatın tadına baktığımız yerler farklı ama aldığımız tat aynı. Hani biriyle konuşmana gerek kalmadan her şeyi halledersin ya, aramızda öyle bir bağ var." demişti.