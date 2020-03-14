"ÇOK MUTLUYUM"

Hazırlanmam yaklaşık 4 saat kadar sürdü. Güzel bir iş çıkardık. Benim için önceliği markanın yerli bir marka olması.

Çok mutluyum. Daha fazla kadına ulaşabiliyorum. Kadınlar için bir şeyler yapmak benim için çok önemli.